Робота для пенсіонерів в Чернігові пропонується одразу в кількох компаніях, які відкрили вакансії з офіційним працевлаштуванням, повідомляє Politeka.

Інформацію про актуальні вакансії надає сайт work.ua.

Компанія Платінум, ВКФ, ПП запрошує на посаду водія в офіс. Кандидат працюватиме на електромобілі Nissan Leaf, виконуючи службові завдання: перевезення касира до банку, співробітників, а також поїздки у відрядження до Києва. Графік — з понеділка по п’ятницю з 09:00 до 18:00. Субота та неділя — вихідні. Вимоги: безаварійний досвід керування від трьох років, пунктуальність, охайність, готовність до відряджень.

Компанія Lucky Coffee шукає різноробочого на повний робочий день. Завдання включають дрібні будівельні, сантехнічні, ремонтні роботи, а також обслуговування території. Зарплата — від 10 000 до 15 000 грн. Графік — з 9:00 до 18:00, п’ять днів на тиждень. Перевага надається кандидатам із досвідом, однак головне — відповідальність, порядність, пунктуальність.

Чернігівське тролейбусне управління пропонує вакансію двірника. Обов’язки — прибирання території, тротуарів, урн, сезонне очищення снігу та опалого листя. Вимоги — витривалість, уважність, охайність. Досвід не обов’язковий, навчання проводиться на місці. Заробітна плата — 10 000–11 000 грн. Передбачено повний соцпакет.

До слова, пенсіонерам також повідомляли про те, що в Чернігівській області можна отримати грошову допомогу.

