У Кривому Розі доступна робота для пенсіонерів на різних посадах, повідомляє Politeka.

Актуальний перелік вакансій надає сайт work.ua.

Компанія Glovo запрошує кур’єрів на вело, мото та авто з можливістю отримувати до 35 000 грн на місяць. Вакансія передбачає гнучкий графік, щоденні і щотижневі виплати, а також страхування під час доставки. Для початку роботи достатньо пройти коротку онлайн-реєстрацію за посиланням. Водіям на авто потрібно мати паспорт, водійські права та техпаспорт. Військовий квиток або приписне від чоловіків не вимагається.

Також у місті шукають молодшого оператора (заправника) на АЗК ОККО. Офіційне працевлаштування, своєчасна зарплата, оплачувана відпустка, лікарняні та безкоштовне медичне страхування — серед переваг вакансії. Основні обов’язки включають заправку автомобілів, консультації клієнтів та підтримку чистоти на території. Вимоги — впорядковані документи та готовність працювати на благо країни.

Ще одна пропозиція — промоутер зі стабільною оплатою та можливістю професійного розвитку. Компанія, що співпрацює з Київстар, запрошує розповсюджувати рекламні листівки у багатоповерхівках з гнучким графіком і щоденною оплатою. Зарплата становить 200 грн за кожні 1000 листівок плюс 1 грн за наклейку. Робота доступна з 16 років, досвід промоутера буде перевагою.

Отже, робота для пенсіонерів в Кривому Розі представлена різними варіантами: від кур’єрської доставки до заправки та промоутинг, що дозволяє кожному вибрати відповідну зайнятість з урахуванням особистих можливостей і графіка.

Останні новини:

Нагадаємо Politeka писала, Подорожчання проїзду: в яких містах України люди змушені платити більше.

Також Politeka писала, Подорожчання проїзду у Дніпропетровській області: скільки доведеться платити містянам.

Як повідомляла Politeka, Обмеження руху в Полтавській області: у яких районах не можна буде проїхати