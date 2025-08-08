В Кривом Роге доступна работа для пенсионеров на разных должностях, сообщает Politeka.

Актуальный перечень вакансий предоставляет сайт work.ua.

Компания Glovo приглашает курьеров на вело, мото и авто с возможностью получать до 35 000 грн. в месяц. Вакансия предусматривает гибкий график, ежедневные и еженедельные выплаты, а также страхование при доставке. Для начала работы достаточно пройти краткую онлайн-регистрацию по ссылке. Водителям на авто нужно иметь паспорт, водительские права и техпаспорт. Военный билет или приписное от мужчин не требуется.

Также в городе ищут младшего оператора (заправщика) на АЗК ОККО. Официальное трудоустройство, своевременная зарплата, оплачиваемый отпуск, больничные и бесплатное медицинское страхование среди преимуществ вакансии. Основные обязанности включают в себя заправку автомобилей, консультации клиентов и поддержание чистоты на территории. Требования – упорядоченные документы и готовность работать на благо страны.

Еще одно предложение – промоутер со стабильной оплатой и возможностью профессионального развития. Компания, сотрудничающая с Киевстаром, приглашает распространять рекламные открытки в многоэтажках с гибким графиком и ежедневной оплатой. Зарплата составляет 200 грн. за каждые 1000 открыток плюс 1 грн. за наклейку. Работа доступна с 16 лет, опыт промоутера будет преимуществом.

Итак, работа для пенсионеров в Кривом Роге представлена разными вариантами: от курьерской доставки до заправки и промоутинга, что позволяет каждому выбрать соответствующую занятость с учетом личных возможностей и графика.

