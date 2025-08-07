Обмеження руху транспорту в Києві діятимуть не одну неділю, тому українцям варто знати, яких вулиць торкнуться незручності.

Введено обмеження руху транспорту в Києві, проте зміни носять лише тимчасовий характер та будуть відмінені після завершення робіт, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться в попередженні КМДА.

З 6 серпня 2025 року на частині вулиці Євгена Маланюка у столиці вже запроваджено часткове перекриття пересування транспорту. Обмеження руху транспорту в Києві діятимуть по 20 серпня щодня з восьмої години ранку до восьмої вечора. Про це повідомила комунальна корпорація "Київавтодор".

Ремонтні роботи виконуватимуть фахівці комунального підприємства з експлуатації шляхово-експлуатаційного управління Дніпровського району. Вони оновлюватимуть асфальтобетонне покриття не лише проїжджої частини, а й тротуарів на вулиці Євгена Маланюка — на ділянці між вулицею Дениса Рачінського та вулицею Центральною Садовою.

Роботи планується проводити лише за умов сприятливої погоди, аби забезпечити якісне виконання завдань і безпеку для працівників та учасників дорожнього пересування.

У «Київавтодорі» заздалегідь просять вибачення у мешканців та гостей міста за тимчасові обмеження руху транспорту в Києві, пов’язані з обмеженням, та закликають водіїв і пішоходів враховувати ці зміни під час планування свого маршруту на вказаний період.

Міська влада просить українців поставитися з розумінням до тимчасових обмежень, адже ці заходи спрямовані на покращення стану дорожнього покриття та створення комфортнішої і безпечнішої інфраструктури для всіх учасників пересування. Також там нагадали, що вони носять лише тимчасовий характер.

