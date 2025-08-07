Ограничения движения транспорта в Киеве будут действовать не одно воскресенье, поэтому украинцам стоит знать, какие улицы затронут неудобства.

Введены ограничения движения транспорта в Киеве, однако изменения носят лишь временный характер и будут отменены после завершения работ, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится в предупреждении КГГА.

С 6 августа 2025 года на части улицы Евгения Маланюка в столице уже введено частичное перекрытие передвижения транспорта. Ограничения движения транспорта в Киеве будут действовать по 20 августа ежедневно с восьми часов утра до восьми вечера. Об этом сообщила коммунальная корпорация "Киевавтодор".

Ремонтные работы будут выполнять специалисты коммунального предприятия по эксплуатации дорожно-эксплуатационного управления Днепровского района. Они будут обновлять асфальтобетонное покрытие не только проезжей части, но и тротуаров на улице Евгения Маланюка на участке между улицей Дениса Рачинского и улицей Центральной Садовой.

Работы планируется проводить только при благоприятной погоде, чтобы обеспечить качественное выполнение задач и безопасность для работников и участников дорожного передвижения.

В «Киевавтодоре» заранее извиняются у жителей и гостей города за временные ограничения движения транспорта в Киеве, связанные с ограничением, и призывают водителей и пешеходов учитывать эти изменения при планировании своего маршрута на указанный период.

Городские власти просят украинцев отнестись с пониманием к временным ограничениям, ведь эти меры направлены на улучшение состояния дорожного покрытия и создание более комфортной и безопасной инфраструктуры для всех участников передвижения. Также там напомнили, что они носят временный характер.

Последние новости Украины:

Напомним Politeka писала, Подорожание проезда в Киевской области: на нескольких маршрутах выросла стоимость билетов.

Также Politeka писала, Новый график движения поездов из Киева: "Укрзализныця" предупредила пассажиров о приятных изменениях.

Как сообщала Politeka, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Киевской области: украинцы рассказали о ценах.