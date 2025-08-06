Дефіцит продуктів у Київській області відображається на доступності та вартості одного з найбільш звичних фруктів.

Дефіцит продуктів у Київській області призвів до стрімкого подорожчання яблук, які стали втричі дорожчими, ніж торік, повідомляє Politeka.

Середня ціна цього фрукта наразі досягла 85,20 гривень за кілограм, що суттєво перевищує показники минулого сезону.

За інформацією "Hromadske" з посиланням на аграрних експертів, на ринку майже відсутні місцеві товари. Натомість частка імпортованої продукції, зокрема польських фруктів, значно зросла. Олександр Хорєв із EastFruit Weekly Ukraine підкреслює, що через дефіцит українських яблук ринок переважно заповнений фруктами з-за кордону.

Ще у червні минулого року середня ціна становила 28,11 грн за кілограм, а зараз вона сягнула 85,20 грн, демонструючи тривале та значне зростання вартості. Експерт Іван Томич називає головними причинами падіння виробництва старіння садів і зменшення площ для посадки нових дерев.

Варто відзначити, що індикатором цін тепер виступають банани, які є популярною альтернативою. Вартість бананів зросла до 74,15 грн за кілограм, порівняно з 64,03 грн роком раніше.

Ринок заповнили переважно польські яблука, що замінили вітчизняну продукцію. Фахівці застерігають: якщо нинішня ситуація триватиме, яблука остаточно перейдуть у категорію преміальних товарів, що будуть недоступними для широкого кола споживачів.

Отже, дефіцит продуктів у Київській області відображається на доступності та вартості одного з найбільш звичних фруктів, який поступово стає розкішшю.

Жителям рекомендують зважати на ситуацію та обирати більш вигідні альтернативи.

Джерело: Hromadske

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