Дефицит продуктов в Киевской области отражается на доступности и стоимости одного из самых обычных фруктов.

Дефицит продуктов в Киевской области привел к стремительному удорожанию яблок, которые стали втрое дороже, чем в прошлом, сообщает Politeka.

Средняя цена этого фрукта достигла 85,20 гривен за килограмм, что существенно превышает показатели прошлого сезона.

По информации "Hromadske" со ссылкой на аграрных экспертов, на рынке почти отсутствуют местные товары. Зато доля импортируемой продукции, в том числе польских фруктов, значительно возросла. Александр Хорев из EastFruit Weekly Ukraine подчеркивает, что из-за дефицита украинских яблок рынок преимущественно заполнен фруктами из-за рубежа.

Еще в июне прошлого года средняя цена составила 28,11 грн. за килограмм, а сейчас она достигла 85,20 грн., демонстрируя длительный и значительный рост стоимости. Эксперт Иван Томич называет главными причинами падения производства старения садов и уменьшения площадей для посадки новых деревьев.

Стоит отметить, что индикатором цен теперь выступают бананы, являющиеся популярной альтернативой. Стоимость бананов выросла до 74,15 грн за килограмм по сравнению с 64,03 грн годом ранее.

Рынок заполнили преимущественно польские яблоки, заменившие отечественную продукцию. Специалисты предостерегают: если нынешняя ситуация будет продолжаться, яблоки окончательно перейдут в категорию премиальных товаров, которые будут недоступны широкому кругу потребителей.

Итак, дефицит продуктов в Киевской области отражается на доступности и стоимости одного из наиболее привычных фруктов, постепенно становится роскошью.

Жителям рекомендуют учитывать ситуацию и выбирать более выгодные альтернативы.

Источник: Hromadske

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Удорожание проезда: в каких городах Украины люди вынуждены платить больше.

Как сообщала Politeka, Ограничение движения в Полтавской области: в каких районах нельзя будет проехать