Очікуються тимчасові обмеження руху транспорту у Дніпрі, що пов’язані з проведенням ремонтних і комунальних робіт.

Обмеження руху транспорту у Дніпрі буде введено на окремих ділянках доріг українського міста, а зміни носять лише тимчасовий характер повідомляє Politeka.net.

Про це повідомляється у проєкті розпорядження міського голови Бориса Філатова.

Наприкінці серпня очікуються тимчасові обмеження руху транспорту у Дніпрі, що пов’язані з проведенням ремонтних і комунальних робіт. Місцева влада закликає мешканців завчасно планувати свої маршрути, оскільки у визначені дні окремі ділянки доріг будуть повністю перекриті для транспорту і частково — для пішоходів.

Зокрема, 20 серпня в обласному центрі буде тимчасово перекритий залізничний переїзд, що розташований на перегоні між станціями Нижньодніпровськ-Вузол і Самарівка, вздовж вулиці Старочумацької.

За інформацією, зазначеною у проєкті розпорядження міського голови, обмеження триватимуть з сьомої години ранку до шістнадцятої години дня. У цей проміжок часу будуть проводитися ремонтні роботи на залізничних коліях. Виконанням робіт займатиметься спеціалізований структурний підрозділ Придніпровської залізниці — Нижньодніпровська дистанція колії.

Під час проведення робіт залізничники зобов’язані погодити схему об’їзду із підрозділами патрульної поліції. Крім того, буде встановлено всі необхідні дорожні знаки, огородження та сигнальне освітлення для забезпечення безпеки як водіїв, так і пішоходів. Для людей, які пересуваються пішки, передбачено організацію безпечного проходу через ділянку ремонтних робіт.

Окрім того, ще одне обмеження руху транспорту у Дніпрі заплановане на 23 серпня. У цей день у центрі міста буде обмежено рух транспорту та пішоходів на вулиці Січових Стрільців. Причина — роботи з видалення аварійних дерев, які можуть становити небезпеку для перехожих. Проїзд та прохід буде заборонений на відрізку між вулицями Святослава Хороброго та Вартових Неба.

Комунальні служби працюватимуть на цій ділянці з дев’ятої години ранку до шістнадцятої години дня. По всьому периметру робіт буде встановлено захисну огорожу, сигнальне освітлення та попереджувальні знаки. По завершенні усіх заходів відповідні конструкції буде демонтовано, а територія — приведена до ладу.

Жителів Дніпра та гостей міста просять бути уважними, дотримуватися правил дорожнього руху та заздалегідь враховувати ці тимчасові зміни у своїх маршрутах.

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