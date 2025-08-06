Ожидаются временные ограничения движения транспорта в Днепре, связанные с проведением ремонтных и коммунальных работ.

Ограничения движения транспорта в Днепре будут введены на отдельных участках дорог украинского города, а изменения носят лишь временный характер, сообщает Politeka.net.

Об этом сообщается в проекте распоряжения городского головы Бориса Филатова.

В конце августа ожидаются временные ограничения движения транспорта в Днепре, связанные с проведением ремонтных и коммунальных работ. Местные власти призывают жителей заблаговременно планировать свои маршруты, поскольку в определенные дни отдельные участки дорог будут полностью перекрыты для транспорта и частично для пешеходов.

В частности, 20 августа в областном центре будет временно перекрыт железнодорожный переезд, расположенный на перегоне между станциями Нижнеднепровск-Узел и Самаровка, вдоль улицы Старочумакской.

По информации, указанной в проекте распоряжения городского головы, ограничения продлятся с семи часов утра до шестнадцати часов дня. В этот промежуток времени будут производиться ремонтов на железнодорожных путях. Выполнением будет заниматься специализированное структурное подразделение Приднепровской железной дороги - Нижнеднепровская дистанция колеи.

Во время работ железнодорожники обязаны согласовать схему объезда с подразделениями патрульной полиции. Кроме того, будут установлены все необходимые дорожные знаки, ограждения и сигнальное освещение для обеспечения безопасности водителей и пешеходов. Для людей, которые передвигаются пешком, предусмотрена организация безопасного прохода через участок ремонтных работ.

Кроме того, еще одно ограничение движения транспорта в Днепре запланировано на 23 августа. В этот день в центре города будет ограничено движение транспорта и пешеходов по улице Сечевых Стрельцов. Причина — работы по удалению аварийных деревьев, которые могут представлять опасность для прохожих. Проезд и проход будет запрещен на отрезке между улицами Святослава Храброго и Часовых Неба.

Коммунальные службы будут работать на этом участке с девяти часов утра до шестнадцати часов дня. По всему периметру работ будет установлено защитное ограждение, сигнальное освещение и предупреждающие знаки. По завершении всех мероприятий соответствующие конструкции будут демонтированы, а территория — приведена в порядок.

Жителей Днепра и гостей города просят быть внимательными, соблюдать ПДД и заранее учитывать эти временные изменения в своих маршрутах.

Последние новости Украины:

Напомним Politeka писала, Выплаты для ВПЛ в Днепропетровской области с 1 августа: назван размер помощи, которую предоставят украинцам.

Также Politeka сообщала, Доплаты для пенсионеров в Днепропетровской области с 1 августа: украинцам выплатят надбавки, сколько можно получить.

Как сообщала Politeka, Повышение цен на электроэнергию в Днепропетровской области: стоимость вырастет с 1 августа, но не для всех.