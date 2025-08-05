Новий графік руху поїздів на Дніпропетровщині введено Укрзалізницею через ускладненням безпекової ситуації на території області, повідомляє Politeka.net.
Про це йдеться у повідомленні Укрзалізниці в Телеграм-каналі.
Частину рейсів було скорочено до станції Демурине, а деякі напрямки тимчасово скасовано. Зміни набрали чинності з 5 серпня 2025 року і діятимуть до окремого оголошення про скасування обмежень.
Зокрема, припинилось курсування одного з напрямків:
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Приміський поїзд під номером 6132, який здійснював перевезення пасажирів за маршрутом Просяна – Межова, тимчасово скасовується.
Однак частину рейсів буде здійснено в скороченому форматі — зі зміною кінцевих станцій. Зокрема новий графік руху поїздів на Дніпропетровщині торкнувся таких електричок:
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№6109 замість традиційного рейсу Межова – Дніпро-Головний відтепер курсуватиме за новим напрямком: Демурине – Дніпро-Головний. Потяг вирушатиме щоденно, за винятком середи та четверга. Час відправлення – о 03:33, час прибуття до головного вокзалу Дніпра – о 07:35.
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№6148 їхатиме від станції Чаплине до станції Демурине. Цей рейс діятиме щоденно. Відправлення зі станції Чаплине – о 06:44, прибуття до Демуриного – о 07:15.
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№6143 виконуватиме зворотній маршрут – від Демуриного до Чаплиного, замість колишнього шляху від Межової. Графік – щоденний. Відправлення о 08:32, прибуття о 09:00.
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№6112, також їхатиме за рейсом Чаплине – Демурине. Він відправлятиметься щодня о 13:00 і прибуватиме до місця призначення о 13:31.
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№6123 курсуватиме у напрямку Демурине – Чаплине. Цей рейс буде щоденним, із відправленням о 14:49 та прибуттям о 15:16.
Залізничники звертаються до пасажирів із проханням уважно стежити за новим графіком руху поїздів на Дніпропетровщині та враховувати ці зміни при плануванні своїх поїздок. В умовах воєнного стану зміни у графіках можуть відбуватися оперативно, з урахуванням поточної безпекової ситуації.
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