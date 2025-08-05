Залізничники звертаються до пасажирів із проханням уважно стежити за новим графіком руху поїздів на Дніпропетровщині.

Новий графік руху поїздів на Дніпропетровщині введено Укрзалізницею через ускладненням безпекової ситуації на території області, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться у повідомленні Укрзалізниці в Телеграм-каналі.

Частину рейсів було скорочено до станції Демурине, а деякі напрямки тимчасово скасовано. Зміни набрали чинності з 5 серпня 2025 року і діятимуть до окремого оголошення про скасування обмежень.

Зокрема, припинилось курсування одного з напрямків:

Приміський поїзд під номером 6132, який здійснював перевезення пасажирів за маршрутом Просяна – Межова, тимчасово скасовується.

Однак частину рейсів буде здійснено в скороченому форматі — зі зміною кінцевих станцій. Зокрема новий графік руху поїздів на Дніпропетровщині торкнувся таких електричок:

№6109 замість традиційного рейсу Межова – Дніпро-Головний відтепер курсуватиме за новим напрямком: Демурине – Дніпро-Головний. Потяг вирушатиме щоденно, за винятком середи та четверга. Час відправлення – о 03:33, час прибуття до головного вокзалу Дніпра – о 07:35.

№6148 їхатиме від станції Чаплине до станції Демурине. Цей рейс діятиме щоденно. Відправлення зі станції Чаплине – о 06:44, прибуття до Демуриного – о 07:15.

№6143 виконуватиме зворотній маршрут – від Демуриного до Чаплиного, замість колишнього шляху від Межової. Графік – щоденний. Відправлення о 08:32, прибуття о 09:00.

№6112, також їхатиме за рейсом Чаплине – Демурине. Він відправлятиметься щодня о 13:00 і прибуватиме до місця призначення о 13:31.

№6123 курсуватиме у напрямку Демурине – Чаплине. Цей рейс буде щоденним, із відправленням о 14:49 та прибуттям о 15:16.

Залізничники звертаються до пасажирів із проханням уважно стежити за новим графіком руху поїздів на Дніпропетровщині та враховувати ці зміни при плануванні своїх поїздок. В умовах воєнного стану зміни у графіках можуть відбуватися оперативно, з урахуванням поточної безпекової ситуації.

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