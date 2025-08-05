Железнодорожники обращаются к пассажирам с просьбой внимательно следить за новым графиком движения поездов на Днепропетровщине.

Новый график движения поездов на Днепропетровщине введен Укрзализныцей из-за осложнений ситуации безопасности на территории области, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится в сообщении "Укрзализныци" в Телеграмм-канале.

Часть рейсов была сокращена до станции Демурино, а некоторые направления временно отменены. Изменения вступили в силу с 5 августа 2025 года и будут действовать в отдельное объявление об отмене ограничений.

В частности, прекратилось курсирование одного из направлений:

Пригородный поезд под номером 6132, осуществлявший перевозку пассажиров по маршруту Просяна – Межева, временно отменяется.

Однако часть рейсов будет осуществлена в сокращенном формате — с изменением конечных станций. В частности, новый график движения поездов на Днепропетровщине коснулся следующих электричек:

№6109 вместо традиционного рейса Межова – Днепр-Главный теперь будет курсировать по новому направлению: Демурино – Днепр-Главный. Поезд будет отправляться ежедневно, за исключением среды и четверга. Время отправления – в 03:33, время прибытия на главный вокзал Днепра – в 07:35.

№6148 будет ехать от станции Чаплино до станции Демурине. Он будет действовать ежедневно. Отправление со станции Чаплино – в 06:44, прибытие – в 07:15.

№6143 будет выполнять обратный маршрут – от Демуриного до Чаплиного вместо прежнего пути от Межевой. График – ежедневный. Отправление в 08:32, прибытие в 09:00.

№6112, также будет ехать по Чаплино – Демурине. Он будет отправляться ежедневно в 13.00 и прибывать к месту назначения в 13.31.

№6123 будет курсировать в направлении Чаплино. Этот рейс будет ежедневным с отправлением в 14:49 и прибытием в 15:16.

Железнодорожники обращаются к пассажирам с просьбой внимательно следить за новым графиком движения поездов в Днепропетровской области и учитывать эти изменения при планировании своих поездок. В условиях военного положения изменения в графиках могут происходить оперативно, с учетом текущей ситуации безопасности.

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