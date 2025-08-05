Метою перевірки є встановити, чи не отримувала особа вже грошову допомогу для пенсіонерів з Донецької області від інших гуманітарних організацій протягом останніх місяців.

Грошова допомога для пенсіонерів з Донецької області можна отримати від громадської організації "Елеос-Україна" (Eleos-Ukraine), повідомляє Politeka.net.

Про це повідомляє пресслужба організації.

Триває реалізація важливого гуманітарного проєкту, який має на меті підтримати людей, постраждалих від бойових дій. Йдеться про ініціативу ASB Ukraine під назвою «Надання екстреної допомоги людям, які постраждали від конфлікту», що реалізується за фінансової підтримки німецької організації Actiom Deutschland Hilft та впроваджується мережею «Елеос-Україна».

У межах цієї програми передбачено надання грошова допомога для пенсіонерів з Донецької області та найбільш уразливим мешканцям. Цього разу планується охопити 800 осіб із громад, розташованих у зоні підвищеної небезпеки на Донеччині.

Для того щоб отримати цю фінансову підтримку, необхідно пройти процедуру попередньої реєстрації, заповнивши спеціальну анкету. Як повідомляють організатори, після того як кількість заявок досягне запланованого ліміту — 800 осіб — анкета для подачі буде закрита.

Після збору заявок із зареєстрованими особами зв’яжеться представник програми. У телефонному режимі відбудеться детальна реєстрація, під час якої буде зібрана додаткова інформація, а також фотографії необхідних документів. Зокрема, потрібно буде надати такі дані:

Перша, друга і третя сторінки паспорта громадянина України

Фото документа з ідентифікаційним кодом (ІПН)

Документ, що підтверджує реєстрацію місця проживання

Довідка внутрішньо переміщеної особи, видана на території Донецької області

За наявності — довідка про інвалідність

ІПН усіх членів родини

Банківська довідка з реквізитами карткового рахунку, яка має цифрову або мокру печатку

Після завершення етапу реєстрації дані перевірятимуться за поданим ідентифікаційним кодом. Метою перевірки є встановити, чи не отримувала особа вже грошову допомогу для пенсіонерів з Донецької області від інших гуманітарних організацій протягом останніх місяців. У разі, якщо людина не отримувала попередньої підтримки, їй буде нараховано грошову допомогу в межах поточної програми.

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