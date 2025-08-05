Целью проверки является установить, не получало ли лицо уже денежную помощь для пенсионеров из Донецкой области от других гуманитарных организаций в течение последних месяцев.

Денежная помощь для пенсионеров из Донецкой области можно получить от общественной организации "Элеос-Украина" (Eleos-Ukraine), сообщает Politeka.net.

Об этом сообщает пресс-служба организации.

Продолжается реализация важного гуманитарного проекта, направленного на поддержание людей, пострадавших от боевых действий. Речь идет об инициативе ASB Ukraine под названием «Оказание экстренной помощи пострадавшим от конфликта», которая реализуется при финансовой поддержке немецкой организации Actiom Deutschland Hilft и внедряется сетью «Элеос-Украина».

В рамках этой программы предусмотрено предоставление денежной помощи для пенсионеров из Донецкой области и наиболее уязвимым жителям. В этот раз планируется охватить 800 человек из общин, расположенных в зоне повышенной опасности в Донецкой области.

Для того чтобы получить финансовую поддержку, необходимо пройти процедуру предварительной регистрации, заполнив специальную анкету . Как сообщают организаторы, после того как количество заявок достигнет запланированного лимита – 800 человек – анкета для подачи будет закрыта.

После сбора заявок с зарегистрированными лицами свяжется представитель программы. В телефонном режиме состоится подробная регистрация, во время которой будет собрана дополнительная информация, а также фотографии необходимых документов. В частности, нужно будет предоставить следующие данные:

Первая, вторая и третья страницы паспорта гражданина Украины

Фото документа с идентификационным кодом (ИНН)

Документ, подтверждающий регистрацию места жительства

Справка внутри перемещенного лица, выданная на территории Донецкой области

При наличии - справка об инвалидности

ИНН всех членов семьи

Банковская справка с реквизитами карточного счета, имеющая цифровую или мокрую печать

После завершения этапа регистрации данные будут проверяться по указанному идентификационному коду. Целью проверки является установить, не получало лицо уже денежную помощь для пенсионеров из Донецкой области от других гуманитарных организаций в течение последних месяцев. В случае, если человек не получал предварительную поддержку, ему будет начислена денежная помощь в рамках текущей программы.

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