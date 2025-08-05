Прогноз погоди у Дніпрі на тиждень з 6 по 13 серпня демонструє теплу, майже суху динаміку.

Прогноз погоди у Дніпрі на тиждень з 6 по 13 серпня обіцяє теплі дні та мінімальні опади, повідомляє Politeka.

Інформацію про це надає сайт meteofor.

Атмосферні умови залишатимуться стабільними, із поступовим коливанням температур.

У середу, 6 серпня, у місті очікується +30°C вдень та +19°C у нічний час. Подих повітря північно-західного напрямку, з поривами до 7 м/с. Опадів не прогнозується. У четвер, 7-го, температура підвищиться до +31°C, уночі – +21°C. Того дня можливі короткочасні опади – зафіксовано 0,8 мм. Напрям повітря зміниться на північний, пориви – до 6 м/с.

П’ятниця, 8 числа, принесе +27°C удень та +22°C у нічний час. Зберігається північний напрямок, пориви вітру – 9 м/с. Наступного дня, 9-го, денна температурні показники становитимуть +28°C, нічна – +17°C. Подих повітря залишиться північним, до 9 м/с, без опадів.

У неділю, 10 серпня, температура не зміниться – +28°C вдень, +16°C у нічну пору. Вектор вітру – північно-східний. Без опадів. У понеділок, 11-го, значних змін не передбачається – +27°C вдень, +16°C уночі. Опади відсутні.

У вівторок, 12 числа, синоптики прогнозують +26°C удень та +16°C уночі. Пориви вітру – 5 м/с, напрямок – північно-західний. Опадів немає. Завершить період середа, 13-го, з температурою +28°C вдень, +16°C уночі. Подих повітря північно-східний, швидкість – 7 м/с. Зафіксовано незначні опади – 0,1 мм.

Прогноз погоди у Дніпрі на тиждень з 6 по 13 серпня демонструє теплу, майже суху динаміку з помірним вітром і незначною кількістю вологи лише в окремі дні.

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