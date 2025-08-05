Прогноз погоды в Днепре на неделю с 6 по 13 августа демонстрирует тёплую, почти сухую динамику.

Прогноз погоды в Днепре на неделю с 6 по 13 августа сулит теплые дни и минимальные осадки, сообщает Politeka.

Информацию об этом предоставляет сайт meteofor .

Атмосферные условия будут оставаться стабильными с постепенным колебанием температур.

В среду, 6 августа, в городе ожидается +30 ° C днем и +19 ° C в ночное время. Дыхание воздуха северо-западного направления с порывами до 7 м/с. Осадков не прогнозируется. В четверг, 7-го, температура повысится до +31°C, ночью – +21°C. В этот день возможны кратковременные осадки – зафиксировано 0,8 мм. Направление воздуха изменится к северному, порывы – до 6 м/с.

Пятница, 8 числа, принесет +27°C днем и +22°C в ночное время. Сохраняется северное направление, порывы ветра – 9 м/с. На следующий день, 9-го, дневные температурные показатели составят +28°C, ночная – +17°C. Дыхание воздуха остается северным, до 9 м/с, без осадков.

В воскресенье, 10 августа, температура не изменится – +28°C днем, +16°C в ночные часы. Вектор ветра – северо-восточное. Без осадков. В понедельник, 11-го, значительных изменений не предполагается - +27 ° C днем, +16 ° C ночью. Осадки отсутствуют.

Во вторник, 12 числа, синоптики прогнозируют +26°C днем и +16°C ночью. Порывы ветра – 5 м/с, направление – северо-западное. Осадков нет. Завершит период среда, 13-го, с температурой +28°C днем, +16°C ночью. Дыхание воздуха северо-восточное, скорость – 7 м/с. Зафиксированы незначительные осадки – 0,1 мм.

Прогноз погоды в Днепре на неделю с 6 по 13 августа демонстрирует теплую почти сухую динамику с умеренным ветром и незначительным количеством влаги только в отдельные дни.

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