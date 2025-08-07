Безкоштовне житло для ВПО у Київській області є варіантом підтримки для тих, хто шукає тимчасовий притулок.

Безкоштовне житло для ВПО у Київській області пропонується у кількох населених пунктах, зокрема в столиці та Бородянському районі, повідомляє Politeka.

Інформацію про доступні варіанти можна знайти на платформі "Допомагай", яка регулярно оновлює перелік можливостей для розміщення.

Особи, які були змушені покинути свої домівки, можуть скористатися короткостроковими пропозиціями проживання за умови незначної допомоги господарям у побутових справах.

У селі Клавдієво-Тарасове, що в Бучанському районі, надається окрема кімната для чоловіка літнього віку. Житло обладнане всім необхідним: плита, мікрохвильова піч, телевізор, холодильник, інтернет і посуд. У будівлі — пічне опалення, вуличний туалет. Душ і пральна машина розташовані у споруді поряд. Поблизу — магазин, ліс, водойма, зручне транспортне сполучення з Києвом.

У столиці на вулиці Печенізькій шукають жінку для проживання з господаркою з інвалідністю. Пропонується кімната в двокімнатній квартирі, забезпечення продуктами та оплата комунальних послуг. Необхідна підтримка в приготуванні їжі, прибиранні та виконанні щоденних завдань.

Ще одне помешкання розташоване неподалік метро Берестейська. Там надається кімната з усіма зручностями для охайної, самостійної жінки. Очікується допомога у повсякденних справах і супровід до лікарні при потребі. Квартира оснащена необхідною технікою та речами, у будинку є укриття.

