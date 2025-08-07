Бесплатное жилье для ВПЛ в Киевской области является вариантом поддержки для тех, кто ищет временное убежище.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Киевской области предлагается в нескольких населенных пунктах, в том числе в столице и Бородянском районе, сообщает Politeka.

Информацию о доступных вариантах можно найти на платформе "Допомагай", регулярно обновляющей перечень возможностей для размещения.

Лица, вынужденные покинуть свои дома, могут воспользоваться краткосрочными предложениями проживания при условии незначительной помощи хозяевам в бытовых делах.

В селе Клавдиево-Тарасово в Бучанском районе предоставляется отдельная комната для мужчины пожилого возраста. Жилье оборудовано всем необходимым: плита, микроволновка, телевизор, холодильник, интернет и посуда. В здании – печное отопление, уличный туалет. Душ и стиральная машина расположены в рядом сооружении. Поблизости магазин, лес, водоем, удобное транспортное сообщение с Киевом.

В столице на улице Печенежской ищут женщину для проживания с хозяйкой с инвалидностью. Предлагается комната в двухкомнатной квартире, обеспечение продуктами и оплата коммунальных услуг.

Еще одно жилье находится недалеко от метро Берестейская. Там предоставляется комната со всеми удобствами для чистоплотной, самостоятельной женщины. Ожидается помощь в повседневных делах и сопровождение в больницу при необходимости. Квартира оснащена необходимой техникой и вещами, в доме есть укрытие.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Киевской области является вариантом поддержки для тех, кто ищет временное убежище и может присоединиться к ведению хозяйства.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Удорожание проезда: в каких городах Украины люди вынуждены платить больше.

Как сообщала Politeka, Новый график движения транспорта в Кривом Роге: кого коснутся изменения