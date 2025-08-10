У громаді будуть змушені самостійно ухвалювати відповідне рішення щодо подорожчання проїзду у Львівській області.

Розглядається можливість подорожчання проїзду у Львівській області через фінансову кризу, спричинену відсутністю державної компенсації за пільгові перевезення, передає Politeka.

Про це повідомляє пресслужба міської ради Дрогобича.

Проблему обговорили на робочій нараді у міській ратуші за участі перевізників, керівників управління інвестицій та економічного розвитку, а також представників місцевої влади — міського голови Тараса Кучми та першого заступника Романа Бейзика.

У мерії зазначають, що лише за один місяць у громаді надано понад 56 тисяч послуг пільгового проїзду, але жодної компенсації з державного бюджету не надходить. Через це місцева влада змушена покривати витрати, які мали б фінансуватися з центрального бюджету. Саме держава встановила пільги, однак не передбачила відповідного фінансування.

У Дрогобицькій міськраді наголошують: у складних умовах війни та втрати значної частини доходів громад, зокрема через зменшення військового податку на доходи фізичних осіб, утримання соціальної та комунальної інфраструктури потребує значних ресурсів. Тому одним із шляхів виходу з ситуації є або часткове підвищення тарифу на проїзд у громадському транспорті, або скорочення витрат на пільгові перевезення.

Наразі офіційного рішення про зміну тарифів чи обмеження пільг немає. Водночас міська влада звернулася до Міністерства розвитку громад та територій з вимогою втрутитися і забезпечити механізм державної компенсації.

Якщо допомога з боку держави не надійде найближчим часом, у Дрогобицькій громаді будуть змушені самостійно ухвалювати відповідне рішення щодо подорожчання проїзду у Львівській області.

