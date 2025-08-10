В общине будут вынуждены самостоятельно принимать соответствующее решение о подорожании проезда во Львовской области.

Рассматривается возможность подорожания проезда во Львовской области из-за финансового кризиса, вызванного отсутствием государственной компенсации за льготные перевозки, передает Politeka.

Об этом сообщает пресс-служба городского совета Дрогобыча.

Проблему обсудили на рабочем совещании в городской ратуше с участием перевозчиков, руководителей управления инвестиций и экономического развития, а также представителей местных властей — городского головы Тараса Кучмы и первого заместителя Романа Бейзика.

В мэрии отмечают, что всего за один месяц в общине предоставлено более 56 тысяч услуг льготного проезда, но никакой компенсации из государственного бюджета не поступает. Поэтому местные власти вынуждены покрывать расходы, которые должны финансироваться из центрального бюджета. Именно государство установило льготы, однако не предусмотрело соответствующее финансирование.

В Дрогобычском горсовете отмечают: в сложных условиях войны и потери значительной части доходов общин, в частности, из-за уменьшения военного налога на доходы физических лиц, содержания социальной и коммунальной инфраструктуры требует значительных ресурсов. Поэтому одним из путей выхода из ситуации является либо частичное повышение тарифа на проезд в общественном транспорте, либо сокращение расходов на льготные перевозки.

Пока официального решения об изменении тарифов или ограничения льгот нет. В то же время городские власти обратились в Министерство развития общин и территорий с требованием вмешаться и обеспечить механизм государственной компенсации.

Если помощь со стороны государства не поступит в ближайшее время, в Дрогобычском обществе будут вынуждены самостоятельно принимать соответствующее решение по подорожанию проезда во Львовской области.

