Нова система оплати проїзду у Кропивницькому перебуває на стадії публічного обговорення.

Нова система оплати проїзду у Кропивницькому стала предметом громадського обговорення, яке відбулося 31 липня, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надає пресслужба міської ради.

Ініціатором створення регуляторного акта виступило управління транспорту та зв’язку, яке очолює Віктор Житник. Він детально розповів про ключові моменти впровадження безготівкового розрахунку за користування міськтранспортом.

За словами начальника управління, запровадження новації покликане підвищити комфорт пасажирів, покращити контроль за перевезеннями та фінансовими операціями, а також забезпечити суворе дотримання правил користування транспортом. У подальшому нова система має сприяти зростанню безпеки на дорогах і точнішому обліку пасажиропотоку.

Вибір компанії, яка реалізуватиме та обслуговуватиме систему, відбуватиметься на конкурсній основі. Орієнтовний бюджет проєкту — до 20 мільйонів гривень. Перший етап впровадження передбачає, що кондуктори залишатимуться у салонах, щоб допомогти мешканцям адаптуватися до нових умов.

Планується встановлення валідаторів для безготівкових розрахунків у комунальному транспорті та маршрутках. Це спричинить необхідність перегляду тарифів. Водночас передбачене нарахування компенсацій перевізникам із міського бюджету на основі фактичних даних щодо пільговиків.

Запропоновані тарифні пакети охоплюють різні формати оплати: термінові (тиждень, місяць, рік), кількість поїздок, поповнення гаманця, пільги з лімітом, а також разові квитки з можливістю пересадок.

Під час дискусії учасники висловили занепокоєння щодо впровадження змін у період воєнного стану, зокрема через обмеження безоплатного проїзду для пільгових категорій. Усі пропозиції були зафіксовані в протоколі для подальшого розгляду виконавчим комітетом.

Наразі нова система оплати проїзду у Кропивницькому перебуває на стадії публічного обговорення, яке триватиме до 11 серпня. Зауваження можна надсилати письмово або електронною поштою на адресу управління транспорту.

