Новий графік руху транспорту в Київській області набув чинності з 1 серпня і приніс важливі зміни для пасажирів маршруток між столицею та Білою Церквою, передає Politeka.

Як повідомляє телеканал «Крокус», оновлення покликані впорядкувати міжміські перевезення та ліквідувати нелегальні зупинки.

Відтепер пасажири зможуть сісти на маршрутки тільки на двох офіційних автостанціях Києва. Перша — автостанція «Київ», що розташована на вулиці Симона Петлюри, 32, поруч із Центральним залізничним вокзалом. Звідси рейси до Білої Церкви відправляються з платформи №51. Друга — автостанція «Автовокзал Київ» на проспекті Науки, 1, звідки маршрутки відправляються з платформи №17.

Графік руху транспорту на обох локаціях — щоденний, з 07:00 до 21:30. Міністерство інфраструктури України підкреслює, що це лише перший етап змін у сфері пасажирських перевезень. У планах — повне усунення нелегальних зупинок, запровадження електронних квитків, контроль за дотриманням маршрутів та графіків, а також поступове оновлення автопарку.

Представники міністерства наголошують, що водії повинні суворо дотримуватися визначених зупинок. Посадка та висадка пасажирів поза офіційними автостанціями заборонена. Новий графік руху транспорту в Київській області має підвищити безпеку та зробити поїздки комфортнішими.

Очікується, що у майбутньому подібні правила будуть поширені й на інші напрямки у межах Київської області, що сприятиме впорядкуванню ринку перевезень та покращенню якості послуг для пасажирів.

До слова, на Київщині також повідомляли про нову систему оплати в громадському транспорті.

