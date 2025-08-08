Новый график движения транспорта в Киевской области должен повысить безопасность и сделать поездки более комфортными.

Как сообщает телеканал «Крокус», обновления призваны упорядочить междугородные перевозки и ликвидировать нелегальные остановки.

Теперь пассажиры смогут сесть на маршрутки только на двух официальных автостанциях Киева. Первая – автостанция «Киев», расположенная на улице Симона Петлюры, 32, рядом с Центральным железнодорожным вокзалом. Отсюда рейсы в Белую Церковь отправляются с платформы №51. Вторая – автостанция «Автовокзал Киев» на проспекте Науки, 1, откуда маршрутки отправляются с платформы №17.

График движения транспорта на обеих локациях – ежедневный, с 07:00 до 21:30. Министерство инфраструктуры Украины подчеркивает, что это только первый этап изменений в сфере пассажирских перевозок. В планах — полное устранение нелегальных остановок, внедрение электронных билетов, контроль соблюдения маршрутов и графиков, а также постепенное обновление автопарка.

Представители министерства подчеркивают, что водители должны строго соблюдать определенные остановки. Посадка и высадка пассажиров вне официальных автостанций запрещена. Новый график движения транспорта в Киевской области должен повысить безопасность и сделать поездки более комфортными.

Ожидается, что в будущем подобные правила будут распространены и по другим направлениям в пределах Киевской области, что будет способствовать упорядочению рынка перевозок и улучшению качества услуг для пассажиров.

К слову, в Киевской области также сообщали о новой системе оплаты в общественном транспорте.

