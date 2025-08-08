Місцевим мешканцям варто знати, що новий графік руху транспорту в Черкасах вже готують до запуску.

Новий графік руху транспорту в Черкасах має полегшити життя мешканцям щонайменше двох мікрорайонів, повідомляє Politeka.

Новий графік руху транспорту в Черкасах передбачає, що в облцентрі змінюють маршрут одного з міських автобусів. Рішення ухвалили на засіданні виконкому. Вже зовсім скоро автобус охоплюватиме додаткові райони.

Новий графік руху транспорту в Черкасах офіційно почне діяти після оголошення дати запуску. Про це повідомив міський голова Анатолій Бондаренко. За його словами, автобус №7 курсуватиме оновленим маршрутом, який включатиме райони, куди раніше маршрутки взагалі не заїжджали.

Для багатьох місцевих це хороша новина, адже тепер добратись у потрібну частину міста стане значно простіше. Схема курсування змінюється як у прямому, так і у зворотному напрямку.

У напрямку від центру маршрут проходитиме по таких вулицях: Юрія Іллєнка, бульвар Шевченка, Смілянська, Благовісна, Байди Вишневецького, Оборонна, Академіка Корольова, Руставі, Одеська, Онопрієнка, Смаглія, Олексія Панченка, Генерала Момота.

У зворотному напрямку автобус рухатиметься вулицями: Генерала Момота, Одеська, Руставі, Академіка Корольова, Оборонна, Байди Вишневецького, Надпільна, Смілянська, бульвар Шевченка, Юрія Іллєнка.

Крім оновленого маршруту, передбачено ще одну зручність. Уздовж оновленої траєкторії з’являться додаткові зупинки. Це зробить пересування зручнішим для людей, які досі були змушені йти пішки достатньо довго, аби мати змогу сісти на маршрутку.

Важливо, що маршрут може охопити як великі магістралі, так і менш завантажені ділянки, що дозволить розвантажити загальний потік і покращити мобільність у місті. Зміни стосуватимуться не лише водіїв, а й пасажирів, яким потрібно звикнути до іншого курсування.

