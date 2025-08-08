Местным жителям следует знать, что новый график движения транспорта в Черкассах уже готовится к запуску.

Новый график движения транспорта в Черкассах должен облегчить жизнь жителям минимум двух микрорайонов, сообщает Politeka.

Новый график движения транспорта в Черкассах предполагает, что в облцентре меняют маршрут одного из городских автобусов. Решение было принято на заседании исполкома. Уже совсем скоро автобус будет охватывать дополнительные районы.

Новый график движения транспорта в Черкассах официально начнет действовать после объявления даты запуска. Об этом сообщил городской голова Анатолий Бондаренко. По его словам, автобус №7 будет курсировать по обновленному маршруту, который будет включать районы, куда раньше маршрутки вообще не заезжали.

Для многих местных это хорошая новость, ведь теперь добраться в нужную часть города станет гораздо проще. Схема курсирования изменяется как в прямом, так и обратном направлении.

В направлении от центра маршрут будет проходить по таким улицам: Юрия Ильенко, бульвар Шевченко, Смелянская, Благовестная, Байды Вишневецкого, Оборонная, Академика Королева, Рустави, Одесская, Оноприенко, Смаглия, Алексея Панченко, Генерала Момота.

В обратном направлении автобус будет двигаться по улицам: Генерала Момота, Одесская, Рустави, Академика Королева, Оборонная, Байды Вишневецкого, Надпольная, Смелянская, бульвар Шевченко, Юрия Ильенко.

Кроме обновленного маршрута, предусмотрено еще одно удобство. Вдоль обновленной траектории появятся дополнительные остановки. Это сделает передвижение более удобным для людей, которые до сих пор были вынуждены идти пешком достаточно долго, чтобы сесть на маршрутку.

Важно, что маршрут может охватить как большие магистрали, так и менее загруженные участки, что позволит разгрузить общий поток и улучшить мобильность в городе. Изменения будут касаться не только водителей, но и пассажиров, которым нужно привыкнуть к другому курсированию.

