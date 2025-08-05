Обмеження руху транспорту в Дніпрі планують ввести на окремій вулиці міста, де неможливо буже проїхати містянам та гостям міста, повідомляє Politeka.net.

Про це повідомляється у проєкті розпорядження міського голови Бориса Філатова.

У місті готуються до тимчасового перекриття частини вулиці Січових Стрільців. Планується, що 23 серпня з 9:00 ранку до 16:00 вечора рух транспорту буде обмежено на ділянці від вулиці Святослава Хороброго до вулиці Вартових Неба. Причиною такого обмеження руху транспорту в Дніпрі стане проведення робіт з видалення аварійних дерев, які становлять загрозу для безпеки мешканців міста.

Наразі документ перебуває на стадії погодження і ще не підписаний, тому офіційно розпорядження поки що не набрало чинності. Після його затвердження місто повідомить про подальші кроки та організацію дорожнього пересування під час проведення робіт.

У рамках запланованих робіт передбачено ряд важливих заходів, спрямованих на забезпечення безпеки всіх учасників руху. Зокрема, буде встановлена огорожа з сигнальним освітленням по всьому периметру робочої зони, що дозволить чітко позначити небезпечну територію та попередити водіїв і пішоходів.

Також на вулиці будуть змонтовані відповідні дорожні знаки, які інформуватимуть про тимчасове обмеження пересування та направлятимуть водіїв до альтернативних маршрутів.

Особлива увага приділяється безпеці пішоходів — буде організовано безпечний прохід для мешканців району, щоб уникнути будь-яких ризиків під час проведення робіт. Після завершення усіх заходів, пов’язаних із видаленням аварійних дерев, тимчасові конструкції та огорожі будуть демонтувані, а обмеження руху транспорту в Дніпрі знімуть.

Після офіційного підписання розпорядження очікується публікація детальної інформації про схеми об’їзду та маршрути транспорту на період проведення робіт. Мешканців району, водіїв та всіх учасників дорожнього пересування закликають завчасно планувати свої маршрути, враховуючи майбутні зміни, щоб уникнути непередбачених затримок та незручностей.

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