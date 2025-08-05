Ограничения движения транспорта в Днепре планируют ввести на отдельной улице города, где невозможно будет проехать горожанам и гостям города, сообщает Politeka.net.

Об этом сообщается в проекте распоряжения городского головы Бориса Филатова.

В городе готовятся к временному перекрытию части улицы Сечевых Стрельцов. Планируется, что 23 августа с 9:00 утра до 16:00 вечера движение транспорта будет ограничено на участке от улицы Святослава Храброго до улицы Часовых Неба. Причиной такого ограничения движения транспорта в Днепре станет проведение работ по удалению аварийных деревьев, представляющих угрозу безопасности жителей города.

В настоящее время документ находится на стадии согласования и еще не подписан, поэтому официально распоряжение пока не вступило в силу. После его утверждения город сообщит о дальнейших шагах и организации дорожного передвижения во время проведения работ.

В рамках запланированных работ предусмотрен ряд важных мер, направленных на обеспечение безопасности всех участников движения. В частности, будет установлено ограждение с сигнальным освещением по всему периметру рабочей зоны, что позволит четко обозначить опасную территорию и предупредить водителей и пешеходов.

Также на улице будут смонтированы соответствующие дорожные знаки, которые будут информировать о временном ограничении передвижения и направлять водителей к альтернативным маршрутам.

Особое внимание уделяется безопасности пешеходов — будет организован безопасный проход для жителей района во избежание каких-либо рисков при проведении работ. После завершения всех мер, связанных с удалением аварийных деревьев, временные конструкции и ограждения будут демонтированы, а ограничения движения транспорта в Днепре снимут.

После официального подписания распоряжения ожидается публикация подробной информации о схемах объезда и маршрутах транспорта на период проведения работ. Жителей района, водителей и всех участников дорожного передвижения призывают заблаговременно планировать свои маршруты, учитывая предстоящие изменения во избежание непредвиденных задержек и неудобств.

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