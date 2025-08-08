Робота для пенсіонерів в Одесі пропонує кілька актуальних вакансій у різних сферах діяльності, повідомляє Politeka.

Інформацію про актуальні вакансії надає сайт work.ua.

Компанія Glovo шукає кур’єрів на велосипеді, мотоциклі та авто у районах Київський, Малиновський і Приморський. Заявники можуть розраховувати на до 50 000 гривень на місяць з гнучким графіком та щоденними виплатами. Для водіїв на авто додатково передбачено бонус 2 000 гривень на тиждень. Вік кандидатів — від 16 років із дозволом батьків для неповнолітніх. При собі необхідно мати паспорт і водійські документи (для авто). Військовий квиток не є обов’язковим.

Концертно-театральна агенція «Exclusive» запрошує менеджера з продажу театральних квитків. Зарплата становить 25 000–30 000 гривень із системою преміювання. Обов'язки передбачають ведення CRM, консультації клієнтів, переговори, оформлення звітності. Графік — п’ятиденний, з 10:00 до 18:00, вихідні — субота та неділя. Окрім офіційного працевлаштування, працівникам пропонують безкоштовні квитки на заходи та можливість поспілкуватися зі зірками.

Салон краси Meis шукає адміністратора з досвідом від року. Обов’язки включають ведення графіка персоналу, запис клієнтів, контроль чистоти, взаємодію у соцмережах, аналіз роботи салону. Заробітна плата складається з фіксованої ставки плюс відсотки від каси і продажу товарів. Графік — по дві зміни по 10 годин. Вимоги: стресостійкість, уважність, ініціативність, знання ПК.

Отже, робота для пенсіонерів в Одесі охоплює різні види діяльності — від кур’єрської доставки до адміністративної роботи в культурній сфері чи сфері краси. Кожна пропозиція має свої умови і переваги, що дозволяє обрати оптимальний варіант для зайнятості.

