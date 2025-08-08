Работа для пенсионеров в Одессе предлагает несколько актуальных вакансий в разных областях деятельности, сообщает Politeka.

Информацию об актуальных вакансиях предоставляет сайт work.ua.

Компания Glovo ищет курьеров на велосипеде, мотоцикле и автомобиле в районах Киевский, Малиновский и Приморский. Заявители могут рассчитывать до 50 000 гривен в месяц с гибким графиком и ежедневными выплатами. Для водителей на авто дополнительно предусмотрен бонус 2000 гривен в неделю. Возраст кандидатов – от 16 лет с разрешением родителей для несовершеннолетних. При себе необходимо иметь паспорт и водительские документы (для авто). Военный билет не обязателен.

Концертно-театральное агентство Exclusive приглашает менеджера по продаже театральных билетов. Зарплата составляет 25000-30000 гривен с системой премирования. Обязанности подразумевают ведение CRM, консультации клиентов, переговоры, оформление отчетности. График – пятидневный, с 10:00 до 18:00, выходные – суббота и воскресенье. Помимо официального трудоустройства работникам предлагают бесплатные билеты на мероприятия и возможность пообщаться со звездами.

Салон красоты Meis ищет администратора с опытом от года. Обязанности включают в себя ведение графика персонала, запись клиентов, контроль чистоты, взаимодействие в соцсетях, анализ работы салона. Заработная плата состоит из фиксированной ставки плюс проценты от кассы и продаж товаров. График – по две смены по 10 часов. Требования: стрессоустойчивость, внимательность, инициативность, знание ПК.

Итак, работа для пенсионеров в Одессе охватывает разные виды деятельности — от курьерской доставки до административной работы в культурной сфере или сфере красоты. Каждое предложение имеет свои условия и преимущества, что позволяет выбрать оптимальный вариант занятости.

