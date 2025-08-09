Було прийнято рішення щодо подорожчання проїзду у Рівному з 1 серпня, повідомляє Politeka.

Відповідний проєкт рішення вже публікувала міська рада.

Згідно з опублікованим рішенням, вартість проїзду в тролейбусах може становити 15 гривень, а у маршрутних таксі — 18 гривень. Ініціатива вже викликала активні обговорення серед містян, більшість з яких вважають такі тарифи надто високими.

Рівняни висловлюють різні думки: хтось підтримує підвищення, пояснюючи це зростанням вартості пального та запчастин, а інші побоюються, що нові ціни стануть фінансовим тягарем, особливо для пенсіонерів. Також містяни сподіваються, що разом із подорожчанням покращаться умови перевезень, наприклад, з’явиться вентиляція у салонах транспорту.

В управлінні транспорту зазначають, що причиною такого кроку є економічна необхідність, адже зросли витрати на обслуговування. Водночас остаточна вартість проїзду ще не затверджена, адже засідання міськвиконкому ще не відбулося.

Представники управління наголошують, що підвищення тарифів — це вимушена міра, і наводять приклади інших міст України, де тарифи вже зросли: Луцьк підняв вартість до 15 гривень ще у 2022 році, а Вінниця та Полтава зробили це минулого року.

Чи відбудеться подорожчання проїзду у Рівному вже найближчим часом, поки що невідомо, адже міська рада може змінити рішення в останній момент.

До слова, у Рівному також планують відкрити новий маршрут. Він має забезпечити зручне сполучення мікрорайонів Новий Двір і Студентська з іншими територіями обласного центру. Це буде частиною ініціативи з оновлення системи перевезень та впровадження нового графіка руху транспорту у Рівному.

Джерело: Рівне1

