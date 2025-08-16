Підвищення тарифів на комунальні послуги у Харківській області не зачепить усіх споживачів, повідомляє Politeka.

У більшості населених пунктів регіону діятимуть чинні тарифи, однак мешканці Височанської громади вже з квітня змушені платити за новими цінами.

Для жителів цієї території встановлено оновлену вартість водопостачання та каналізаційних послуг. Тепер один кубометр коштує 52 гривні, а водовідведення – 38,56. Порівняно з тарифами в обласному центрі, ці показники значно вищі.

Причинами підвищення тарифів на комунальні послуги у Харківській області стали зростання витрат на електроенергію, зношеність мереж, а також необхідність забезпечення належного рівня оплати праці працівникам підприємств. У відповідь на здорожчання, представники громади закликають мешканців звертатися за субсидіями, щоб уникнути надмірного фінансового навантаження.

Натомість більшість харків’ян продовжують сплачувати за попередніми розцінками. За рішенням регулятора, вартість одного куба водопостачання для міста становить 16,032, а водовідведення – 8,484. Загалом це 24,516 гривень. Для інших категорій споживачів встановлено вищі тарифи: 39 за воду та 18,792 за відведення.

Гаряче водопостачання залишилось у межах 80,62–93,22 залежно від надавача послуг та наявності сушарки. Газові показники також стабільні – вартість куба варіюється від 7,96 до 7,99. Якщо відсутній лічильник, платіж на одну особу становить близько 26,11–26,21 грн.

До слова, на Харківщині також дорожчає бензин.

Причиною стала мілководність Дунаю, що обмежило судноплавство і постачання. Через це на деякий час деякі види пального зросли в ціні приблизно на 3 гривні, а автогаз додав у середньому 1.5 гривні.

