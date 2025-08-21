Підвищення тарифів на комунальні послуги у Дніпропетровській області ініціювало комунальне підприємство "Юріївські житлово-комунальні послуги" Юріївської селищної ради, передає Politeka.

Таке повідомлення оприлюднено на офіційному сайті.

Підставами для зміни стали зростання вартості енергоносіїв, матеріалів, реагентів, а також актуалізація виробничих витрат згідно з фактичними обсягами надання послуг.

У планах підприємства — коригування вартості централізованого водопостачання, водовідведення та управління побутовими відходами. Для населення тариф на водопостачання зміниться з 53,06 до 69,38 за м³ (30,76%), водовідведення — з 164,77 до 187,53 грн/м³ (13,81%). У бюджетних організацій: водопостачання — з 55,62 до 72,69 грн/м³, водовідведення — з 172,62 до 196,46 за м³. Інші споживачі платитимуть 75,99 за м³ за водопостачання та 205,39 грн/м³ за водовідведення.

Щодо збирання та вивезення побутових відходів, для населення плата за одну особу в місяць зросте з 35,00 до 67,86 грн (93,89%). Прийом і розміщення сміття на полігоні — з 65,82 до 174,93 гривень за м³ (165,77%). Для бюджетних організацій та інших категорій тарифи також переглянуто в бік підвищення.

Розрахунки проведені згідно з чинним законодавством, включно з постановами КМУ №869 та №1031. Пропозиції та зауваження приймаються до 24 липня письмово або електронною поштою. Підвищення тарифів на комунальні послуги у Дніпропетровській області пояснюється виключно об’єктивними економічними факторами.

Жителям варто планувати свій бюджет відповідно до ситуації, що склалася.

