Прогноз погоди у Дніпрі на тиждень з 4 по 10 серпня розробили синоптики та розкрили, яким буде тиждень.

Прогноз погоди у Дніпрі на тиждень з 4 по 10 серпня зробили синоптики та розповіли, чого варто очікувати місцевим жителям, повідомляє Politeka.net.

Про це розповіли в Sinoptik.ua.

Синоптики склали прогноз погоди у Дніпрі на тиждень з 4 по 10 серпня. Розпочнеться все з опадів. У понеділок 4-ого числа: на нас чекає похмура погода, яка проясниться тільки ввечері. Ввечері сильний дощ, який йтиме майже весь день, припиниться. Температура повітря сягне максимум +25°C.

У вівторок, 5.08: спека знову повернеться, повітря прогріється до +31°C. Ясна пора спостерігатиметься протягом усього дня. Без опадів. Наші пращури помітили, що туман зранку – буде багато грибів, а якщо випав увечері – встановиться гарна пора.

Середа, 6.08: небо буде ясним, й хмари не затьмарять його до кінця дня. Без опадів. Температурні коливання — від +22 до +28°C. Погода цього дня вказувала на майбутню осінь: "Який день на другий Спас, така і Покрова".

Четвер, 7 серпня: стопчики термометра різко підуть вниз, на небі не буде жодної хмаринки. Опади не прогнозуються. Впродовж дня температура триматиметься в межах +21…+23°C.

У п’ятницю, 8.08: ранок обіцяють безхмарний, і до кінця дня небо лишатиметься ясним. Дождів не прогнозується. Температура повітря триматиметься в межах +17…+23°C.

Субота, 9.08: очікується ясна погода, у другій половині дня небо затягнеться хмарами, щоб ввечері знову очиститися. Без опадів. Температура коливатиметься від +17 до +24°C.

У неділю 10.08: чисте небо у другій половині дня зникне за хмарами, але ввечері погода знову проясниться. Температурні показники — від +18 до +27°C. Отже, прогноз погоди у Дніпрі на тиждень з 4 по 10 серпня обіцяє відступ спеки, стопчики термометра підуть вниз.

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