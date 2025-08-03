Прогноз погоды в Днепре на неделю с 4 по 10 августа разработали синоптики и раскрыли, какой будет неделя.

Прогноз погоды в Днепре на неделю с 4 по 10 августа сделали синоптики и рассказали, чего следует ждать местным жителям, сообщает Politeka.net.

Об этом рассказали в Sinoptik.ua.

Синоптики заключили прогноз погоды в Днепре на неделю с 4 по 10 августа. Начнется все из осадков. В понедельник 4 числа: нас ожидает пасмурная погода, которая прояснится только вечером. Вечером сильный дождь, который пройдет почти весь день, прекратится. Температура воздуха достигает максимума +25°C.

Во вторник, 5.08: жара снова вернется, воздух прогреется до +31°C. Ясное время будет наблюдаться в течение всего дня. Без осадков. Наши предки приметили, если в этот день погода будет хорошая, то и осень будет хорошая.

Среда, 6.08: небо будет ясным, и облака не омрачят его до конца дня. Без осадков. Температурные колебания от +22 до +28°C. Погода в этот день указывала на предстоящую осень: "Какой день на второй Спас, такова и Покрова".

Четверг, 7 августа: стопчики термометра резко пойдут вниз, на небе не будет ни одного облака. Осадки не прогнозируются. В течение дня температура будет держаться в пределах +21…+23°C.

В пятницу, 8.08: утро обещают безоблачное, и до конца дня небо будет ясным. Дождей не прогнозируется. Температура воздуха будет держаться в пределах +17…+23°C.

Суббота, 9:08: ожидается ясная погода, во второй половине дня небо затянется облаками, чтобы вечером снова очиститься. Без осадков. Температура будет колебаться от +17 до +24°C.

В воскресенье 10:08: чистое небо во второй половине дня исчезнет за облаками, но вечером погода снова прояснится. Температурные показатели от +18 до +27°C. Итак, прогноз погоды в Днепре на неделю с 4 по 10 августа обещает отступление зноя, стопчики термометра пойдут вниз.

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