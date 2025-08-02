З 23 липня відбулося подорожчання проїзду у Хмельницькому, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надає Хмель­ницька місь­ка ра­да.

Міська рада інформує, що оновлені розцінки на перевезення затвердив виконавчий комітет. Вартість поїздки у тролейбусах зросла до 9 гривень. У автобусах малого, середнього та великого класу проїзд коштує 15 гривень.

Це перше перегляд тарифу за останні три роки. Приватні перевізники пропонували встановити ціну 20 гривень, однак виконавчий орган не погодився з таким обґрунтуванням. Рішення щодо змін відкладали більше пів року.

У міськраді зазначають, що навіть після оновлення ціни залишаються одними з найнижчих серед усіх обласних центрів. Хоча тариф лишається збитковим, це дозволить скоротити дотації комунальному підприємству «Електротранс» на 25–30 мільйонів гривень, які скерують на підтримку Сил оборони.

Крім того, у великогабаритному транспорті запрацюють валідатори. Оплату можна буде здійснити банківською карткою або електронним квитком. Нововведення дозволить зменшити використання готівки та налагодити облік перевезень.

Надалі валідатори мають з’явитися і в малогабаритному транспорті. Подорожчання проїзду у Хмельницькому супроводжується переходом до електронного розрахунку.

До слова, раніше також повідомлялося про обмеження руху у місті з 4 до 22 серпня.

Зазначається, що на ділянці дороги поблизу зупинки громадського транспорту «вул. Перемоги» виконуватиме роботи Комунальне підприємство з будівництва, ремонту та експлуатації доріг. Через це рух транспорту на цій частині міста буде ускладненим.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Безкоштовні продукти для ВПО у Дніпропетровській області: що варто знати про процес видачі.

Як повідомляла Politeka, Безкоштовне житло для ВПО в Дніпрі: українцям полегшать пошук оселі, яке нововведення готується.