С 23 июля произошло подорожание проезда в Хмельницком, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляет Хмельницкий городской совет.

Городской совет сообщает, что обновленные расценки на перевозку утвердил исполнительный комитет. Стоимость поездки в троллейбусах выросла до 9 гривен. В автобусах малого, среднего и большого класса проезд стоит 15 гривен.

Это первый пересмотр тарифа за последние три года. Частные перевозчики предлагали установить цену в 20 гривен, однако исполнительный орган не согласился с таким обоснованием. Решение об изменениях откладывали более полугода.

В горсовете отмечают, что даже после обновления цены остаются одними из самых низких среди всех областных центров. Хотя тариф остается убыточным, это позволит сократить дотации коммунальному предприятию Электротранс на 25–30 миллионов гривен, которые направят в поддержку Сил обороны.

Кроме того, в крупногабаритном транспорте заработают валидаторы. Оплату можно будет произвести банковской картой или электронным билетом. Нововведение позволит уменьшить использование наличных денег и наладить учет перевозок.

В дальнейшем валидаторы должны появиться и в малогабаритном транспорте. Подорожание проезда в Хмельницком сопровождается переходом к электронному расчету.

К слову, ранее также сообщалось об ограничении движения в городе с 4 по 22 августа.

Отмечается, что на участке дороги у остановки общественного транспорта «ул. Победы» будет выполнять работы Коммунальное предприятие по строительству, ремонту и эксплуатации дорог.

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