Дефіцит продуктів у Київській області лише підкреслює масштаб загальнонаціональної продовольчої кризи.

Дефіцит продуктів у Київській області призводить до стрімкого зростання вартості житнього хліба, що викликає занепокоєння серед споживачів по всій Україні, повідомляє Politeka.

Родіон Рибчинський, директор Спілки "Борошномели України", заявив, що через повну відсутність власного вирощування в країні формується серйозний дисбаланс. Уже в 2025–2026 роках хлібопекарські підприємства будуть змушені закуповувати сировину за кордоном. Частина вже імпортується з Польщі та держав Балтії.

Основна причина проблеми – небажання аграріїв засівати поля через нижчу врожайність цієї культури. Для порівняння: 40 центнерів на гектар проти 60 у пшениці. Менші прибутки роблять культивування жита економічно недоцільним.

Ситуацію ускладнює також майже повна зупинка імпорту з Білорусі, яка раніше забезпечувала внутрішній ринок необхідними обсягами. Тепер, за словами експерта, власних запасів недостатньо навіть для базового забезпечення потреб.

Вартість зерна зросла майже вдвічі: з 6–7 тис. грн за тонну у 2024 році до 12–14 тис. грн у травні 2025-го. Також подорожчав продукт помелу – зараз він коштує 18–20 тис. грн за тонну. У результаті житній буханець може коштувати 40–50 гривень.

Деякі виробники взагалі розглядають можливість припинення випікання через зростаючі витрати. Імпортна сировина суттєво дорожча, а українська – обмежена у наявності.

Дефіцит продуктів у Київській області лише підкреслює масштаб загальнонаціональної продовольчої кризи, яка вже впливає на всі регіони.

Очікується, що зростання цін стимулюватиме аграріїв до відновлення посівів у 2026/2027 сезоні. Проте до стабілізації ситуації ще далеко.

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