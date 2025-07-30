Дефицит продуктов в Киевской области приводит к стремительному росту стоимости ржаного хлеба, что вызывает беспокойство среди потребителей по всей Украине, сообщает Politeka.

Родион Рыбчинский, директор Союза "Мукомели Украины", заявил, что из-за полного отсутствия собственного выращивания в стране формируется серьезный дисбаланс. Уже в 2025-2026 годах хлебопекарные предприятия будут вынуждены закупать сырье за рубежом. Часть уже импортируется из Польши и стран Балтии.

Основная причина проблемы – нежелание аграриев засевать поля из-за более низкой урожайности этой культуры. Для сравнения: 40 центнеров на гектар против 60 у пшеницы. Меньшие доходы делают культивирование ржи экономически нецелесообразным.

Ситуацию усложняет также почти полная остановка импорта из Белоруссии, которая ранее обеспечивала внутренний рынок необходимыми объемами. Теперь, по словам эксперта, собственных запасов недостаточно для базового обеспечения потребностей.

Стоимость зерна выросла почти вдвое: с 6-7 тыс. грн за тонну в 2024 году до 12–14 тыс. грн. грн в мае 2025 года. Также подорожал продукт помола – сейчас он стоит 18–20 тысяч. грн за тонну. В результате ржаная буханка может стоить 40–50 гривен.

Некоторые производители вообще рассматривают возможность прекращения выпечки из-за растущих издержек. Импортное сырье существенно дороже, а украинское – ограничено налицо.

Дефицит продуктов в Киевской области лишь подчеркивает масштаб общенационального продовольственного кризиса, уже влияющего на все регионы.

Ожидается, что рост цен будет стимулировать аграриев к возобновлению посевов в 2026/2027 сезоне. Однако до стабилизации ситуации еще далеко.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала о повышении тарифов на коммунальные услуги в июле.

Также Politeka писала о бесплатных продуктах для ВПЛ и пенсионеров: кому гарантированно окажут помощь.

Кроме того, Politeka рассказывала о выплатах для ВПЛ: какие документы нужны для оформления помощи.