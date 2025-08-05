Нова система оплати проїзду у Хмельницькому після автобусів має бути впроваджена і в маршрутних таксі.

Нова система оплати проїзду у Хмельницькому почала працювати в автобусах у тестовому режимі, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надає міський голова Микола Ваврищук Суспільному.

Тестування стартувало приблизно тиждень тому та триватиме до 15 вересня. Паралельно залишається чинною готівкова форма розрахунку.

Усім пасажирам, крім пільговиків, доступна можливість оплатити банківськими картками (дебетовими або кредитними) або смартфонами з функцією безконтактних платежів. Також діють електронні квитки попередніх і нових зразків. Пільгові картки поки не впроваджені.

У транспорті встановлено два валідатори. Водійка Ольга Бірюк зазначила, що мешканці потроху звикають до безготівкової форми. За її словами, поки люди частіше використовують бумажні гроші або PayPass. Світлана, жителька Хмельницького, розповіла, що частіше розраховується карткою, бо рідко має із собою кошти у формі готівки. Антон Главацький навпаки вважає розрахунок карткою незручним, бо потрібно її постійно поповнювати.

Сергій Овсійчук, який працює кондуктором, повідомив, що щодня валідується близько сотні пасажирів. Приватний перевізник Олександр Мішин зазначає, що в середньому – тридцять. Він вважає, що потрібно наймати додатковий персонал для контролю. Також, за його словами, варто залишити готівковий варіант із підвищеним тарифом – тоді люди самі оберуть зручніший спосіб.

Нова система оплати проїзду у Хмельницькому після автобусів має бути впроваджена і в маршрутних таксі.

До слова, у Хмельницькому також відбулося подорожчання проїзду.

Джерело: Суспільне

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Безкоштовні продукти для ВПО у Дніпропетровській області: що варто знати про процес видачі.

Як повідомляла Politeka, Безкоштовне житло для ВПО в Дніпрі: українцям полегшать пошук оселі, яке нововведення готується.