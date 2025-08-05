Новая система оплаты проезда в Хмельницком после автобусов должна быть введена и в маршрутных такси.

Новая система оплаты проезда в Хмельницком начала работу в автобусах в тестовом режиме, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляет мэр Николай Ваврищук Общественному.

Тестирование стартовало примерно неделю назад и продлится до 15 сентября. Параллельно остается в силе наличная форма расчета.

Всем пассажирам, кроме льготников, доступна возможность оплатить банковскими картами (дебетовыми или кредитными) или смартфонами с функцией бесконтактных платежей. Также действуют электронные билеты предыдущих и новых образцов. Льготные карты пока не внедрены.

В транспорте установлены два валидатора. Водитель Ольга Бирюк отметила, что жители понемногу привыкают к безналичной форме. По ее словам, пока люди чаще используют бумажные деньги или PayPass. Светлана, жительница Хмельницкого, рассказала, что чаще рассчитывается карточкой, потому что редко имеет с собой средства в форме наличных денег. Антон Главацкий наоборот считает расчет картой неудобным, потому что нужно ее постоянно пополнять.

Работающий кондуктором Сергей Овсийчук сообщил, что ежедневно валидируется около сотни пассажиров. Частный перевозчик Александр Мишин отмечает, что в среднем – тридцать. Он считает, что необходимо нанимать дополнительный персонал для контроля. Также, по его словам, стоит оставить наличный вариант с повышенным тарифом – тогда люди сами выберут более удобный способ.

Новая система оплаты проезда в Хмельницком после автобусов должна быть введена и в маршрутных такси.

К слову, в Хмельницком также произошло подорожание проезда.

Источник: Общественное

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