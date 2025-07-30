Місцеві мешканці обговорюють тему подорожчання проїзду на Закарпатті, тож розповідаємо, що саме змінилося.

Подорожчання проїзду на Закарпатті зачепило автобусне сполучення між Мукачевим і Новим Давидковом, повідомляє Politeka.

З 28 травня вартість квитка на одному з місцевих маршрутів зросла. Подорожчання проїзду на Закарпатті торкнулося маршруту №32.

Це рішення ухвалили під час засідання виконавчого комітету Мукачівської міської ради. Новий тариф уже офіційно затверджено. Тепер поїздка у напрямку Мукачево - Нове Давидково коштує 23 гривні. Попередня вартість складала 18 гривень.

Як зазначили в управлінні міського господарства, це оновлення цін є результатом перегляду економічних показників. Рішення базується на чинному законодавстві в галузі транспорту і враховує звернення від перевізника ТДВ Мукачівське АТП 12 106.

Фахівці також уточнили, що подорожчання проїзду на Закарпатті є обґрунтованим і підтримується профільною комісією. Вони вказують, що новий тариф відповідає поточним фінансовим викликам і має забезпечити належний рівень транспортного обслуговування населення.

Також нагадаємо, що в Ужгороді впровадили нову електронну систему оплати в автобусах. З 1 липня в них запрацював додаток CIVIL. Через нього можна не тільки придбати квиток, а й відстежувати рух маршруток. Це рішення дало можливість зменшити використання готівки і зробити процес зручнішим для пасажирів.

Окрім електронної оплати, в Ужгороді почали активно впроваджувати картки для оплати. Вони поділяються на звичайні та пільгові. Неперсоніфіковану картку може придбати будь-хто. Її вартість становить 200 гривень.

Частина цієї суми зараховується одразу на баланс для подальших оплат. Строк дії не обмежений, однак у разі втрати або пошкодження така картка не відновлюється. Гроші, що залишились на балансі, також не повертаються.

Джерело

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Подорожчання проїзду: в яких містах України люди змушені платити більше.

Також Politeka писала, Подорожчання проїзду у Дніпропетровській області: скільки доведеться платити містянам.

Як повідомляла Politeka, Обмеження руху в Полтавській області: у яких районах не можна буде проїхати