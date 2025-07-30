Подорожчання проїзду на Закарпатті зачепило автобусне сполучення між Мукачевим і Новим Давидковом, повідомляє Politeka.
З 28 травня вартість квитка на одному з місцевих маршрутів зросла. Подорожчання проїзду на Закарпатті торкнулося маршруту №32.
Це рішення ухвалили під час засідання виконавчого комітету Мукачівської міської ради. Новий тариф уже офіційно затверджено. Тепер поїздка у напрямку Мукачево - Нове Давидково коштує 23 гривні. Попередня вартість складала 18 гривень.
Як зазначили в управлінні міського господарства, це оновлення цін є результатом перегляду економічних показників. Рішення базується на чинному законодавстві в галузі транспорту і враховує звернення від перевізника ТДВ Мукачівське АТП 12 106.
Фахівці також уточнили, що подорожчання проїзду на Закарпатті є обґрунтованим і підтримується профільною комісією. Вони вказують, що новий тариф відповідає поточним фінансовим викликам і має забезпечити належний рівень транспортного обслуговування населення.
Також нагадаємо, що в Ужгороді впровадили нову електронну систему оплати в автобусах. З 1 липня в них запрацював додаток CIVIL. Через нього можна не тільки придбати квиток, а й відстежувати рух маршруток. Це рішення дало можливість зменшити використання готівки і зробити процес зручнішим для пасажирів.
Окрім електронної оплати, в Ужгороді почали активно впроваджувати картки для оплати. Вони поділяються на звичайні та пільгові. Неперсоніфіковану картку може придбати будь-хто. Її вартість становить 200 гривень.
Частина цієї суми зараховується одразу на баланс для подальших оплат. Строк дії не обмежений, однак у разі втрати або пошкодження така картка не відновлюється. Гроші, що залишились на балансі, також не повертаються.
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