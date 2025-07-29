Графік відключення світла в Одеській області на 31 липня є плановим.

Графік відключення світла в Одеській області з 30 липня по 1 серпня включає профілактичні заходи на території Южненської міської громади, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надають на сайті Южненської міської територіальної громади.

АТ "ДТЕК Одеські електромережі" повідомляє про тимчасове припинення подачі електроенергії через технічне обслуговування систем. Усі роботи заплановані на 31 липня. У селі Булдинка під знеструмлення підпадають Лиманна та Степова.

У селищі Нові Білярі — 1-а Заводська, Благодатна, Гуляєва Віталія, Дитяча, Лиманна, Мала, Нова, Одеська, Північна, Середня, Стадіонна, Степова, Центральна, Шахтна, Шкільна. Також будуть виконуватись дії у смт Нові Білярі на Індустріальній, Садовій, Театральній, Степовій та ЗАВОДСЬКА1.

У Сичавці енергетики працюватимуть на Зелена, Каштанова, Кооперативна, Миру, Молодіжна, Набережна, Новоселів, Перемоги, Південна, Прикордонна, Проектна, Садова, Сонячна, Тіниста, Філатова, Хуторська, Цвєтаєвої, Центральна, Чорноморська, Шевченка, Шкільна.

А також у провулках з 1-го до 10-го проектного. Кошари: Генерала Галая, Ромашкова, Центральна1, Якова Пишного, Степова, СЕРЕНЄВА та РОЗ Сатурн. З 6:00 до 13:00 будуть виконуватись дії на Чорноморській у Нових Білярах і Григорівці.

Мешканці міста Південне залишаться без живлення на Кедровій, Одеській, Сонячній, Тінистій та Центральній. У Южному — Виноградна, Вишнева, Гайдамацька, Горіхова, Каштанова, Квіткова, Лугова, Польова, Радісна, Тиха. Графік відключення світла в Одеській області на 31 липня є плановим.

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