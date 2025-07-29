График отключения света в Одесской области на 31 июля является плановым.

График отключения света в Одесской области на 31 июля включает в себя профилактические мероприятия на территории Южненского городского общества, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляют на сайте Южненского городского территориального общества.

АО "ДТЭК Одесские электросети" сообщает о временном прекращении подачи электроэнергии из-за технического обслуживания систем. Все работы намечены на 31 июля. В селе Булдинка под обесточивание подпадают Лиманная и Степная.

В поселке Новые Беляри - 1-я Заводская, Благодатная, Гуляева Виталия, Детская, Лиманная, Малая, Новая, Одесская, Северная, Средняя, Стадионная, Степная, Центральная, Шахтная, Школьная Также будут выполняться действия в пгт Новые Беляри на Индустриальной, Индустриальной, ЗАВОДСКАЯ1.

В Сычавке энергетики будут работать на Зеленая, Каштановая, Кооперативная, Мира, Молодежная, Набережная, Новоселов, Победы, Южная, Пограничная, Проектная, Садовая, Солнечная, Тенистая, Филатова, Хуторская, Цветаевой, Центральная, Черноморская, Шевченковская.

А также в переулках с 1-го по 10-е проектного. Кошары: Генерала Галая, Ромашкова, Центральная1, Якова Пышного, Степная, СЕРЕНЕВА и РАЗ Сатурн. С 6:00 до 13:00 будут производиться действия на Черноморской в Новых Бялярах и Григоровке.

Жители города Южное останутся без питания на Кедровой, Одесской, Солнечной, Тенистой и Центральной. В Южном - Виноградная, Вишневая, Гайдамацкая, Орехова, Каштанова, Цветкова, Луговая, Полевая, Радостная, Тихая. График отключения света в Одесской области на 31 июля плановый.

Последние новости Украины:

Напомним Politeka писала, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Одесской области: с каких пор местные жители платят рекордно много.

Также Politeka сообщала, Денежная помощь в Одессе: кто имеет право и как получить.

Как сообщала Politeka, Дефицит продуктов в Одесской области: нехватка важного товара повлияет на украинцев.