Дефіцит продуктів у Вінницькій області зачепив і плодоовочевий сегмент.

Дефіцит продуктів у Вінницькій області став помітним і на прикладі сезонних овочів, повідомляє Politeka.

Зокрема, йдеться про огірки.

Станом на сьогодні їхня вартість коливається в межах 30–50 грн за кілограм, що на 13% вище, ніж минулого тижня. Про це повідомляє УНН із посиланням на аналітику EastFruit.

За оцінками експертів, причиною різкого подорожчання стала обмежена пропозиція на тлі скорочення постачань із місцевих тепличних господарств. Майже в усіх комбінатах тривають активні зачистки перед підготовкою до нового етапу вирощування, тому обсяги збирання значно знизилися. Окрім того, додатковим фактором стало погіршення погодних умов, що зумовило зменшення постачання з літніх теплиць.

У результаті сформувалася нова ціна — 30–50 грн/кг, що еквівалентно $0,72–1,20. У порівнянні з попереднім тижнем це означає приріст у межах 13%. Попри таку тенденцію, огірки наразі все ще дешевші, ніж торік — у середньому на 16%.

Однак фахівці попереджають: подальше підвищення вартості може суттєво вплинути на обсяги реалізації. Ринок чутливий до змін, і надмірне зростання ускладнює збут.

Отже, дефіцит продуктів у Вінницькій області зачепив і плодоовочевий сегмент, створюючи додатковий тиск на ціни в роздрібній торгівлі.

До слова, на Вінниччині також зникає хліб.

За словами Родіона Рибчинського, голови Спілки "Борошномели України", ситуація виглядає критичною. Українські переробники вже змушені купувати сировину в Польщі й країнах Балтії. Це не просто б’є по цінах, а створює загрозу зникнення житнього хліба з полиць.

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