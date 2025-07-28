Дефіцит продуктів у Вінницькій області став помітним і на прикладі сезонних овочів, повідомляє Politeka.
Зокрема, йдеться про огірки.
Станом на сьогодні їхня вартість коливається в межах 30–50 грн за кілограм, що на 13% вище, ніж минулого тижня. Про це повідомляє УНН із посиланням на аналітику EastFruit.
За оцінками експертів, причиною різкого подорожчання стала обмежена пропозиція на тлі скорочення постачань із місцевих тепличних господарств. Майже в усіх комбінатах тривають активні зачистки перед підготовкою до нового етапу вирощування, тому обсяги збирання значно знизилися. Окрім того, додатковим фактором стало погіршення погодних умов, що зумовило зменшення постачання з літніх теплиць.
У результаті сформувалася нова ціна — 30–50 грн/кг, що еквівалентно $0,72–1,20. У порівнянні з попереднім тижнем це означає приріст у межах 13%. Попри таку тенденцію, огірки наразі все ще дешевші, ніж торік — у середньому на 16%.
Однак фахівці попереджають: подальше підвищення вартості може суттєво вплинути на обсяги реалізації. Ринок чутливий до змін, і надмірне зростання ускладнює збут.
Отже, дефіцит продуктів у Вінницькій області зачепив і плодоовочевий сегмент, створюючи додатковий тиск на ціни в роздрібній торгівлі.
До слова, на Вінниччині також зникає хліб.
За словами Родіона Рибчинського, голови Спілки "Борошномели України", ситуація виглядає критичною. Українські переробники вже змушені купувати сировину в Польщі й країнах Балтії. Це не просто б’є по цінах, а створює загрозу зникнення житнього хліба з полиць.
Останні новини України:
Нагадаємо, Politeka писала про грошову допомогу для людей з інвалідністю: названо розмір виплат, які передбачені в 2025 році.
Також Politeka писала про нове підвищення тарифів на воду.
Крім того, Politeka розповідала, як українцям отримати виплати на догляд за пенсіонером.