Дефицит продуктов в Винницкой области стал заметен и на примере сезонных овощей, сообщает Politeka.

В частности, речь идет об огурцах.

На сегодня их стоимость колеблется в пределах 30–50 грн за килограмм, что на 13% выше, чем на прошлой неделе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на аналитику EastFruit.

По оценкам экспертов, причиной резкого удорожания стало ограниченное предложение на фоне сокращения поставок из местных тепличных хозяйств. Почти во всех комбинатах продолжаются активные зачистки перед подготовкой к новому этапу выращивания, поэтому объем сбора значительно снизился. Кроме того, дополнительным фактором стало ухудшение погодных условий, что обусловило уменьшение поставок из летних теплиц.

В результате сформировалась новая цена – 30–50 грн/кг, что эквивалентно $0,72–1,20. По сравнению с предыдущей неделей, это означает прирост в пределах 13%. Несмотря на такую тенденцию, огурцы все еще дешевле, чем в прошлом — в среднем на 16%.

Однако специалисты предупреждают: дальнейшее повышение стоимости может оказать существенное влияние на объемы реализации. Рынок чувствителен к изменениям и чрезмерный рост затрудняет сбыт.

Итак, дефицит продуктов в Винницкой области задел и плодоовощной сегмент, создавая дополнительное давление на цены в розничной торговле.

К слову, в Винницкой области также исчезает хлеб.

По словам Родиона Рыбчинского, главы Союза "Мукомолы Украины", ситуация выглядит критической. Украинские переработчики вынуждены покупать сырье в Польше и странах Балтии. Это не просто сказывается на ценах, а создает угрозу исчезновения ржаного хлеба с полок.

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