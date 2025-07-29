У Полтавській області продовжили реєстрацію на грошову допомогу для пенсіонерів, тож розповідаємо, що відомо.

У кількох громадах Полтавської області продовжується реєстрація на грошову допомогу для пенсіонерів, яку можуть отримати люди, що опинилися у складних життєвих обставинах, повідомляє Politeka.

Грошова допомога для пенсіонерів у Полтавській області надається благодійним фондом «Карітас Полтава» у межах ініціативи під назвою «Багатосекторна допомога постраждалим від війни людям в Україні».

Грошова допомога для пенсіонерів у Полтавській області передбачена в межах проєкту, який спрямований на підтримку людей, постраждалих від війни. Учасники програми зможуть отримати кошти для оплати житла строком на шість місяців.

Пріоритетними для підтримки є мешканці Полтавської, Миргородської, Коломацької, Кременчуцької та Кобеляцької громад. Взяти участь можуть переселенці, які нещодавно оселилися в одній із приймаючих громад.

Є важливий нюанс, від дня переїзду має минути не більше 30 днів. До того ж, обов’язковою умовою є належність до однієї з категорій вразливості. Серед них: особи з інвалідністю, люди, які мають тяжкі захворювання.

Також до списку входять старші за 55 років або ті, хто живе в домогосподарстві лише з одним чи двома літніми людьми без підтримки родини, батьки-одинаки чи опікуни, які виховують дітей самостійно, сім’ї з трьома і більше дітьми та жінки, які перебувають у стані вагітності, або мами з малюками до трьох років.

Організатори закликають заздалегідь ознайомитись з повним переліком документів і умов участі, щоб уникнути зайвих труднощів. Контактний номер для отримання довідкової інформації: 050 346 46 93. Адреса офісу: м. Полтава, П. Орлика 20/1

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