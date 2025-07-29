В Полтавской области продолжили регистрацию на денежную помощь для пенсионеров, поэтому рассказываем, что известно.

В нескольких общинах Полтавской области продолжается регистрация на денежную помощь для пенсионеров , которую могут получить люди, оказавшиеся в сложных жизненных обстоятельствах, сообщает Politeka.

Денежная помощь для пенсионеров в Полтавской области предоставляется благотворительным фондом «Каритас Полтава» в рамках инициативы под названием «Многосекторная помощь пострадавшим от войны людям в Украине».

Денежная помощь для пенсионеров в Полтавской области предусмотрена в рамках проекта, направленного на поддержку пострадавших от войны людей. Участники программы смогут получить средства для оплаты жилья сроком шесть месяцев.

Приоритетными для поддержки жители Полтавской, Миргородской, Коломакской, Кременчугской и Кобелякской общин. Принять участие могут переселенцы, которые недавно поселились в одной из принимающих общин.

Есть важный нюанс, со дня переезда должно пройти не более 30 дней. К тому же обязательным условием является принадлежность к одной из категорий уязвимости. Среди них: лица с инвалидностью, люди с тяжелыми заболеваниями.

Также в список входят старше 55 лет или живущие в домохозяйстве только с одним или двумя пожилыми людьми без поддержки семьи, родители-одиночки или опекуны, воспитывающие детей самостоятельно, семьи с тремя и более детьми и женщины, находящиеся в состоянии беременности, или мамы с малышами до трех лет.

Организаторы призывают заранее ознакомиться с полным перечнем документов и условий участия во избежание лишних трудностей. Контактный номер для получения справочной информации: 050 346 46 93. Адрес офиса: г. Полтава, П. Орлика 20/1

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