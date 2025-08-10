Організація надає не лише безкоштовні продукти для пенсіонерів у Харкові, але й гігієнічні засоби та інші предмети першої необхідності.

Українці можуть отримати безкоштовні продукти для пенсіонерів у Харкові завдяки благодійній ініціативі, яку впроваджує громадська організація «Їжа Харків’янам», повідомляє Politeka.net.

Про це повідомляється на офіційному сайті організації.

Цей проєкт уже тривалий час допомагає мешканцям міста, які опинилися в складних життєвих обставинах, зокрема через війну, матеріальну скруту чи втрату джерел доходу.

Основна мета проєкту — підтримати найбільш вразливі категорії населення. До них, передусім, належать люди похилого віку, внутрішньо переміщені особи, багатодітні родини та малозабезпечені харків’яни. Ініціатива охоплює лише межі міста Харкова та орієнтована на постійну присутність і допомогу саме на місцевому рівні.

Організація надає не лише безкоштовні продукти для пенсіонерів у Харкові, але й гігієнічні засоби та інші предмети першої необхідності. Завдяки цій підтримці люди отримують змогу задовольнити базові потреби, що є особливо важливим у періоди тривалої економічної та соціальної нестабільності.

Отримати безкоштовні продукти для пенсіонерів у Харкові можна лише після попередньої реєстрації. Для цього необхідно заповнити онлайн-заявку. Актуальні форми для заповнення публікуються на офіційних сторінках організації в Instagram, у Telegram-каналі, а також на головному сайті проєкту. Зареєстрованим заявникам призначається дата отримання допомоги.

Слід зауважити, що видача гуманітарної допомоги відбувається виключно в офісі організації. Доставлення поштою або іншими сервісами не передбачене. Продукти та інші необхідні речі можна отримати особисто, маючи при собі оригінали всіх необхідних документів, або ж через довірену особу, яка також повинна мати відповідні документи.

Наразі допомога надається одноразово, однак умови участі у програмі можуть змінюватися. Тому представники організації рекомендують регулярно слідкувати за оновленнями на офіційних ресурсах, де оперативно публікується вся актуальна інформація.

