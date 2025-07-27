Безкоштовне житло для ВПО у Хмельницькій області залишається важливим ресурсом підтримки в період війни.

Безкоштовне житло для ВПО у Хмельницькій області продовжують надавати небайдужі громадяни, повідомляє Politeka.

Інформація про актуальні оголошення розміщена на сайті Допомагай.

У регіоні доступні кілька варіантів тимчасового розміщення, зокрема в селах Старокостянтинівського району та Кам’янці-Подільському. Йдеться про повністю облаштовані будинки з усіма необхідними зручностями для проживання внутрішньо переміщених осіб.

У Старому Острополі пропонують будинок на три кімнати площею 110 кв.м. Оселя має кухню, санвузол, електрику, водопостачання, газ, а також сад, виноградник і присадибну територію. Поряд школа, магазини, поштові відділення, медична установа, кафе. До річки пішки п’ять хвилин. Приймають різні категорії — від родин із дітьми до осіб похилого віку.

У селі Старокостянтинівського району ще один будинок готовий надати притулок чотирьом людям. Оселя має дві просторі кімнати, кухню, ванну кімнату, доступ до інтернету. Неподалік — дитячий садок, навчальний заклад, крамниці, ринок, транспортна зупинка, станція техобслуговування.

Також у Кам’янці-Подільському на Шевченка, 77, місцевий житель надає простір у цегляному будинку. Перевага — можливість прийому чоловіків, сиріт, комісованих військових. Передбачена опція оздоровлення для залежних за узгодженням з родичами. Безкоштовне житло для ВПО у Хмельницькій області залишається важливим ресурсом підтримки в період війни.

Усі охочі можуть звертатися за вказаними оголошеннями, щоби отримати прихисток та підтримку в складний час.

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