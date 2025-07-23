У "Київавтодорі" просять жителів міста поставитися з розумінням до тимчасових незручностей у вигляді обмеження руху в Києві.

Обмеження руху в Києві триватимуть до 31 серпня у Шевченківському районі, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надають в КМДА з посиланням на "Київавтодор".

Із 24 липня комунальні служби починають поточний ремонт покриття на Глибочицькому проїзді. За інформацією Київської міської державної адміністрації, роботи виконуватимуться на ділянці між вулицями Січових Стрільців і Глибочицькою.

На період оновлення інфраструктури можливі ускладнення для транспорту. Міські дорожні служби закликають кермувальників бути уважними, дотримуватись тимчасових обмежень і обирати альтернативні маршрути.

Ремонтні роботи тривають і в інших районах столиці. Зокрема, у Дарницькому районі до 10 жовтня дорожники оновлюють покриття на вулиці Драгоманова — від перехрестя з Анни Ахматової до будинку №2. Тимчасово змінено організацію проїзду.

У Деснянському районі, на вулиці Оноре де Бальзака, до 10 вересня відбуватиметься поточне оновлення дорожнього полотна на ділянці від Сержа Лифаря до Олександри Екстер. Усі роботи виконуються без повного перекриття, однак пересування частково ускладнене.

До 1 вересня ремонт триває на вулиці Єлизавети Чавдар. У Дарницькому — перекрито смуги на ділянці між Бориса Гмирі та Софії Русової.

У "Київавтодорі" просять жителів міста поставитися з розумінням до тимчасових незручностей у вигляді обмеження руху в Києві. Завдання працівників — покращити стан дорожнього полотна та забезпечити безпечний рух на оновлених ділянках.

До слова, українцям також повідомляли про відключення світла в Києві та області з 21 по 27 липня.

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