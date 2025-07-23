Загалом прогноз погоди у Харкові на 10 днів свідчить про теплу і здебільшого суху атмосферу з помірною вітровою активністю.

Прогноз погоди у Харкові на 10 днів з 24 липня по 2 серпня обіцяє перемінливі умови з відчутними коливаннями температури та зміною напрямку вітру, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надає сайт meteofor.

У перші дні періоду повітря прогріється до +31°C, однак уже 25 липня температура опуститься до +24°C, після чого варіюватиметься в діапазоні від +19°C до +31°C. Така нестабільність створить різноманітні умови для мешканців, що потребуватиме відповідного одягу та планування дня.

Вітер буде міняти напрямок, рухаючись з північного заходу, півдня, заходу та південного заходу, з поривами швидкістю від 4 до 11 м/с. Найсильніші пориви прогнозуються 27 липня, що може спричинити деякі труднощі у пересуванні або активному відпочинку на відкритому повітрі. Загалом атмосферні потоки будуть відчутними, але не надто небезпечними.

Опади у вигляді дощу практично відсутні, крім поодиноких мізерних випадків 31 липня та 1 серпня, коли очікується до 0,7 мм опадів. Тож істотного впливу на повсякденне життя ці короткочасні дощі не матимуть.

Загалом прогноз погоди у Харкові на 10 днів свідчить про теплу і здебільшого суху атмосферу з помірною вітровою активністю. Це сприятливі умови для роботи, прогулянок і планування різних заходів. Водночас зміни температури й напрямку вітру нагадують про необхідність бути готовими до непередбачуваних погодних сюрпризів.

Рекомендується стежити за оновленнями прогнозу, щоб вчасно коригувати свої плани і уникати дискомфорту через раптові зміни погоди. Це допоможе забезпечити комфорт та безпеку.

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